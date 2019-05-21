Кошкин: возможность совместного российско-турецкого производства С-500 дразнит США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре С-400.

"Весьма амбициозное заявление, то есть Эрдоган говорит о том, что его страна, наверное, становится супер государством, которое в состоянии производить истребители пятого поколения США и зенитно-ракетные комплексы С-500 пятого поколения Российской Федерации, то есть страна, которая в себе интегрирует супер высочайшие технологии. При той геополитической ситуации, когда весьма напряженные отношения США с Россией, это весьма амбициозное заявление. С другой стороны, можно расценивать и тот оптимизм, с которым Эрдоган видит возможную перспективу тесного сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере с Россией. Это серьезно дразнит Америку. На сегодняшний день весьма зыбко выглядит проект производства F-35 совместно с США для Турции. Я не думаю, что это заявление должно стабилизировать ситуацию. Скорее всего оно направлено на то, чтобы показать США еще раз на свою самостоятельную позицию во внешней политике и желание проводить ее так, как они считают необходимым", - сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов купить российские ЗРК и что первая партия систем ПВО, согласно договору, должна поступить в страну в июле. В Вашингтоне утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, а также грозят ввести санкции за их возможное приобретение. Соединенные Штаты также неоднократно заявляли, что могут задержать или прекратить процесс продажи Турции новейших истребителей F-35.

Анкара является одним из участников международной программы США по созданию самолетов F-35. В Турции также не раз подчеркивали, что российские ЗРК не представляют угрозы для американских F-35. Кроме того, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушолгу заявил, что поставляемые в страну С-400 не будут интегрированы в систему ПВО Североатлантического альянса.

Российским властям также известны настроения американской стороны по поводу сделки с Турцией. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, несмотря на настойчивость Вашингтона, реализация договоренностей по поставкам С-400 Анкаре идет полным ходом, и "никаких сбоев пока нет".