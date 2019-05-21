Цвижба: ситуация у Парламента Абхазии начинает постепенно обостряться

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.

"На данный момент мы наблюдаем первые стычки представителей оппозиционных сил и представителей правоохранительных органов. Кто-то из оппозиции выкрикнул свое недовольство и массово завязалась небольшая драка, но вскоре их разняли. Людей становится все больше. Протестующие продолжают отстаивать свою позицию – требуют отставки президента. Представитель власти еще не выходил, официального заявления сделано не было", - рассказала журналист.

По словам Асмат Цвижба, в целом ситуация у здания Парламента стабильная, но начинает нагнетаться.