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Цвижба: ситуация у Парламента Абхазии начинает постепенно обостряться

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Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (19)
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Журналист Sputnik Абхазия Асмат Цвижба о ситуации в Сухуме.

20 мая Блок оппозиционных сил организовал митинг у здания Парламента Абхазии с требованием перенести дату президентских выборов.
"На данный момент мы наблюдаем первые стычки представителей оппозиционных сил и представителей правоохранительных органов. Кто-то из оппозиции выкрикнул свое недовольство и массово завязалась небольшая драка, но вскоре их разняли. Людей становится все больше. Протестующие продолжают отстаивать свою позицию – требуют отставки президента. Представитель власти еще не выходил, официального заявления сделано не было", - рассказала журналист.

По словам Асмат Цвижба, в целом ситуация у здания Парламента стабильная, но начинает нагнетаться.

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (19)


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