Министр внутренних дел Аршба: ситуация в Абхазии контролируемая

Ситуация в Абхазии остается под контролем, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия министр внутренних дел республики Гарри Аршба.

"Ситуация контролируемая. Сейчас разблокировали дорогу у поста Бзыбь путем переговоров. Сейчас проводим мероприятия по разблокировке восточного направления в Тамыше. На поддержание порядка задействовано 500 сотрудников МВД. Работать им приходится в сложных условиях", - сообщил Аршба.

Министр отметил, что все провокации и столкновения будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы будем защищать законность конституционного строя в республике и никому не дадим развернуть ту ситуацию, которую они хотели бы. Они хотят расшатать порядок, который на сегодняшний день есть в стране", - сказал министр.

20 мая представители оппозиции, требовавшие переноса выборов президента страны, получив отказ от Парламента, объявили о проведении общегражданских протестных акций.