Ахба опроверг факт массовой отмены бронирования в Абхазии из-за акций протеста

Президент "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыр Ахба в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с бронированием мест в отелях Абхазии в период акций протеста оппозиции.

В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.

Сторонники оппозиции в ночь на 21 мая перекрыли центральную трассу в районе поселка Бзыбь и села Тамыш.

"Мы такие же площадки (митинги - ред.) имели в 2014 году и наблюдали, как участники турбизнеса, а также другие в социальных сетях говорили, что в Абхазии туристический поток сокращается, все институты нарушены. Госорганы работают в штатном режиме, также руководители отелей работают вдвойне, чтобы для туристов были созданы условия. Вчера ночью была перекрыта дорога. Понятно, что когда люди митингуют, допускают какие-то вещи. Но вопросы были оперативно сняты, все дороги сегодня функционируют", - рассказал Ахба.

Он отметил, что сообщения в СМИ и соцсетях о том, что имеет место факт массовой отмены бронирования в Абхазии, не соответствует действительности.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.