Долгов видит в готовности Трампа к переговорам с Ираном новый способ давления

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов провести переговоры с Ираном, если в исламской республике пойдут на такой шаг. Он также заявил, что в случае агрессии Тегеран столкнется с "великой силой", сообщается на сайте Белого дома.

"Позиция Трампа и США в отношении Ирана в последнее время отличалась достаточной агрессивностью. Но эта политика не привела к той цели, которой добивались Соединенные Штаты. И сейчас Трамп пытается подойти с другой стороны к проблеме с Ираном. Позиции США и Израиля в отношении Ирана сочетаются, это давление, которое должно привести к смене режима в Иране", - сообщил политолог в эфире радио Sputnik.

Он выразил мнение, что заявление Трампа не продиктовано тем, что США решили улучшить отношения с Ираном.

"Это продолжение достижения цели другими методами. То есть переговоры невозможны, будут поставлены условия перед Ираном. Во всяком случае это позитивный момент, что Трамп заявил, но каковы будут условия, решат переговоры. Сам факт того, что Трамп согласился на возможность переговоров с Ираном, можно считать позитивным моментом", - отметил Долгов.