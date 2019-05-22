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Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
© Sputnik / Илона Хварцкия

Квициния о работе МЧС во время митингов: для нас не было своих и чужих

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Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (44)
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О том, как сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии несли службу во время протестных акций у Парламента, в эфире радио Sputnik рассказал министр ведомства Лев Квициния.

Два дня у здания Парламента - Народного Собрания Абхазии проходила акция протеста оппозиции в связи с тем, что было принято решение не переносить выборы президента. Во вторник ночью власть и оппозиция достигли соглашения.

"Наше подразделение в основном находилось внутри административного здания. Машина стояла за зданием, во дворе, чтобы вид ее не провоцировал людей. Были и такие провокационные вопросы. Но мы четко знали свою задачу. Пожарная машина реагирует только тогда, когда какое-то возгорание, силовые методы не в нашей компетенции. У наших подразделений стояла задача не выходить на контакт, ко всем обращаться вежливо. Для нас на данных мероприятиях не было своих и чужих", - отметил Квициния.

Министр отметил, что в случае необходимости они готовы оказывать помощь всем вне зависимости от политических предпочтений.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Акция протеста абхазской оппозиции (44)


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