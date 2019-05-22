Фельдман: Европа, в отличие от США, заинтересована в мире на Донбассе

Меркель заинтересована в скорейшем строительстве "Северного потока-2", а украинские проблемы могут воспрепятствовать этому процессу, заявил эксперт Павел Фельдман в эфире радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили ряд международных вопросов, включая ситуацию на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры трех стран обсудили вопрос внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики экс-президента страны Петра Порошенко. Отмечается, что Путин, Макрон и Меркель выразили общее мнение о безальтернативности Минских соглашений как основы мирного урегулирования в Донбассе.

В интервью радио Sputnik кандидат политических наук, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман предположил, что основу для будущего диалога с Украиной, скорее всего, будет создавать не Макрон, а Меркель.

"Не из ее симпатии к России, которая, возможно, присутствует, несмотря ни на какие противоречия, а просто потому, что Меркель заинтересована в скорейшем строительстве "Северного потока - 2", а украинские проблемы могут воспрепятствовать этому процессу", - сказал он.

По словам Фельдмана, немецкий канцлер могла бы выступить реальным союзником в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. В то же время эксперт отметил, что для решения проблем на востоке Украины было бы желательно, чтобы Киев ушел с "американской политической орбиты" и двинулся хотя бы в сторону Европы.

"Европа, в отличие от США, кровно заинтересована в том, чтобы на Донбассе был мир, потому что это европейское цивилизационное географическое политическое пространство, и там военный конфликт не нужен. Есть такое впечатление, что мир находится на пороге каких-то больших политических сделок, и сейчас идет торг, и частью этого торга являются вопросы Ближнего Востока, строительство "Северного потока-2", Украины", - заявил эксперт.