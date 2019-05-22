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Гицба: туризм - чувствительный организм

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Директор туристической компании "АКВА-Абаза" Мария Гицба в эфире радио Sputnik отметила, что туры в Абхазию по сравнению с прошлым годом увеличились в три раза.

О результатах турсезона в Абхазии можно говорить только в конце самого сезона отметила Гицба в беседе на радио.  

"Если анализировать ситуацию на этот период в прошлом году, то у нас увеличились продажи в три раза. Но о результатах сезона можно будет говорить только в конце сезона, потому что у нас были такие случаи, что была активизация перед сезоном, а потом - спад. Туризм - такая тонкая материя, ну которую влияет малейшее движение в политике, в социальной сфере и даже в климате. Это очень чувствительный организм. Если действительно существует какая-то опасность приезда туриста в Абхазию, туроператоры являются самыми ответственными в этом случае людьми, и мы никогда не позволим чтобы наши отдыхающие подвергались какой-то опасности", - сказала Гицба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.  



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