Гицба: туризм - чувствительный организм

О результатах турсезона в Абхазии можно говорить только в конце самого сезона отметила Гицба в беседе на радио.

"Если анализировать ситуацию на этот период в прошлом году, то у нас увеличились продажи в три раза. Но о результатах сезона можно будет говорить только в конце сезона, потому что у нас были такие случаи, что была активизация перед сезоном, а потом - спад. Туризм - такая тонкая материя, ну которую влияет малейшее движение в политике, в социальной сфере и даже в климате. Это очень чувствительный организм. Если действительно существует какая-то опасность приезда туриста в Абхазию, туроператоры являются самыми ответственными в этом случае людьми, и мы никогда не позволим чтобы наши отдыхающие подвергались какой-то опасности", - сказала Гицба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.