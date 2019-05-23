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Мзия Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук

Квициния об апостоле Симоне Кананите: Абхазии важно его благословение на супружество

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О том, что украсило бы празднование дня святого апостола Симона Кананита, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась историк, философ - религиовед, преподаватель Абхазского госудаственного университета Мзия Квициния.

23 мая  в Абхазии отмечают День святого Апостола Симона Кананита, в республике праздничный выходной день. Святой Симон Кананит один из 12 апостолов Иисуса Христа, его сводный брат. Он проповедовал в Абхазии. В честь святого на месте его захоронения в Новом Афоне на берегу реки Псырцха в 9-10 веках был воздвигнут храм.

"Этот праздник также значим для нас, потому что он благословляет молодоженов на супружество. Это очень важная тема для Абхазии. Если установится традиция всем молодоженам приходить именно в эти священные места и в мыслях благодарить апостола, было бы смысловым и дополнительным украшением празднования этого дня. Многие паломники, которые приезжают к нам, особенно молодожены, они просят, молятся за супружеское счастье и долголетие", - сказала Квициния.

Полную версию беседы можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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