Нагиев: больших проблем между США и Турцией из-за С-400 не будет

В турецко-американских отношениях будет также учитываться и тот факт, что граница между НАТО и Россией проходит через Турцию, сказал политолог Арзу Нагиев в эфире радио Sputnik Азербайджан.

"Большой напряженности между Вашингтоном и Анкарой из-за приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов не будет, потому что обе страны входят в состав НАТО", - заявил Sputnik Азербайджан политолог Арзу Нагиев.

Госдепартамент США пригрозил "весьма реальными и крайне негативными последствиями" поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. С такими словами выступила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус на брифинге для журналистов, передает Trend.

"Думаю, что больших проблем между Турцией и США не будет, потому что параллельно Турция закупает ЗРК Patriot, бомбардировщики и истребители США", - отметил Нагиев.

В декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

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