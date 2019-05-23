Ющенко: США не переживут перехода инициативы к России на Ближнем Востоке

"Помните, когда говорили, что США собираются покинуть территорию Сирии, Ближний Восток? Все эти восторженные возгласы ничем не были подкреплены, потому что американцы за все свое существование еще ниоткуда не уходили. Они всегда оставляли свои права, либо следы военных баз. Единственное место, откуда их выгнали, был Вьетнам. Заявления в данный момент, что они откуда-то уходят, не более чем флирт в международном сообществе. Сейчас эти заявления подтверждают, что американцы с Ближнего Востока никуда и никогда не уйдут. У них есть свои сателлиты, свои интересы. С Ближнего Востока цивилизация началась, возможно, им она и закончится. Поэтому здесь США не переживут, когда инициатива переходит на сторону России, которая своими воздействиями и помощью Сирийской Арабской республике одержала победу над террористическими организациями",- сказал Ющенко.

По его мнению, США не выгодно было останавливать то, что происходило в Сирии и ЦРУ подкармливало террористов.

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