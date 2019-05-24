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Дмитрий Пагава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пагава о выбывших из чемпионата Европы ConIFA командах: знали бы раньше, заменили

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Темы:
ConIFA-2019 (28)
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О том, почему четыре команды отказались принимать участие за неделю до старта чемпионата Европы ConIFA-2019 в Арцахе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Команды из графства Ниццы, Сардинии, ДНР и ЛНР не будут участвовать в Кубке Европы по футболу Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в Арцахе.

Футбольное поле
© Фото: Sandro Schuh
Не досчитались: четыре команды выбыли из чемпионата Европы ConIFA

"Обидно, что они выбыли из чемпионата, к сожалению, мы надеялись, что все команды будут. Более того, на Генеральной ассамблее в Кракове были сборные, которые стояли в листке ожидания и пытались прям там решить вопрос об их участии. Если бы мы раньше знали, что какая-нибудь из тех команд, которая сейчас выбыла, не приедет на чемпионат, то не отказали бы им. Мы с теми командами, которые не присутствовали на совещании, связались по телефону и нам подтвердили об их участии. Все было оговорено, что никто не выпадает из коллектива. У каждой команды определенные причины - у кого-то финансовые, а у других политические. Со стороны Донецка и Луганска ответ на вопрос о причинах был дан, что власти не дали добро на выезд в Армению. Ницца – они готовились, все было обговорено, оплачены встречи, тренировки вплоть до резерва авиабилетов. Но и тут мы узнаем, что они не едут, ситуация со спонсором поменялась, и они выбыли", - сказал Пагава.  

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия в программе "Дополнительное время: мир футбола ConIFA".
Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.    

Темы:
ConIFA-2019 (28)

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Теги:
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