Пагава о выбывших из чемпионата Европы ConIFA командах: знали бы раньше, заменили

Команды из графства Ниццы, Сардинии, ДНР и ЛНР не будут участвовать в Кубке Европы по футболу Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в Арцахе.

"Обидно, что они выбыли из чемпионата, к сожалению, мы надеялись, что все команды будут. Более того, на Генеральной ассамблее в Кракове были сборные, которые стояли в листке ожидания и пытались прям там решить вопрос об их участии. Если бы мы раньше знали, что какая-нибудь из тех команд, которая сейчас выбыла, не приедет на чемпионат, то не отказали бы им. Мы с теми командами, которые не присутствовали на совещании, связались по телефону и нам подтвердили об их участии. Все было оговорено, что никто не выпадает из коллектива. У каждой команды определенные причины - у кого-то финансовые, а у других политические. Со стороны Донецка и Луганска ответ на вопрос о причинах был дан, что власти не дали добро на выезд в Армению. Ницца – они готовились, все было обговорено, оплачены встречи, тренировки вплоть до резерва авиабилетов. Но и тут мы узнаем, что они не едут, ситуация со спонсором поменялась, и они выбыли", - сказал Пагава.

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Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 10 июня.