Тужба об "Abkhazia Open-2019": наш климат притягивает участников со всей России

Открытие турнира состоится в Гудауте 22 июля.

"Шестнадцатый год подряд мы проводим "Abkhazia Open" в одно и то же время, в одни и те же часы, в одни и те же дни, в одних и тех же городах, и это имеет очень большое значение. Для шахмат стабильность календаря – это важнейшее условие. Главное, чтобы сохранились традиции, потому что люди хотят планировать на несколько дней вперед. Они знают, что в июле-августе будут проходить 10-дневные международные фестивали во всех городах Абхазии: Очамчыре, Гудауте, Сухуме, Гагре. Люди заранее готовятся, уже приобрели билеты, забронировали гостиничные номера. Постоянно идут письма, вопросы. Календарь должен быть стабильным на несколько лет вперед. Есть очень большая конкуренция в этой среде. Если мы хотя бы один раз в году пропустим, значит, наши участники поедут на другие турниры", - отметил Тужба.

Он также сообщил, что география участников турнира широкая - в Абхазию приедут шахматисты из Москвы, Санкт-Петербурга, юга России, Сибири, Дальнего Востока.

"Надо учитывать наши климатические особенности, они притягивают участников со всех уголков России", - сказал Константин Тужба.

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