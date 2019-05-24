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Леонид Крутаков
© Sputnik

Крутаков: Ассанж и Сноуден нанесли страшный удар по мегапроекту США

Радио
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Джулиан Ассанж и Эдварда Сноуден показали всему миру, что готовится захват индивидуальной воли людей, заявил политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявленных новых обвинений.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков считает, что скомпрометировать человека можно и правдой.

Акция в поддержку Дж. Ассанжа в Лондоне
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Ассанжа могут приговорить к 175 годам лишения свободы

"Ассанж нанес страшный удар по мегапроекту, который строили США в последнее время. Вместе со Сноуденом они показали, что "мир единого стандарта" и "мир единого информационного пространства" ‒ это не мир всеобщей свободы, а мир тотального контроля и мониторинга, это прослушки, которые всплыли, это возможность влиять на людей через big data", - заявил Крутаков в эфире радио Sputnik.

Ассанж и Сноуден уничтожили "большого брата", по его словам.

"Если бы этот мир состоялся, весь мир был бы пронизан единым информационным потоком, и у этого единого информационного потока был бы единый системный администратор. И кто был бы этим администратором ‒ тоже известно", ‒ добавил Леонид Крутаков.

Книги Джорджа Оруэлла оказались удивительным предсказанием того, к чему мир готовили США, но вдруг появились Ассанж и Сноуден, которые показывали, что готовился захват индивидуальной воли людей.

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Теги:
Джулиан Ассанж


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