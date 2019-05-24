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Такие обстоятельства

Такие обстоятельства: Валерия Адлейба о решении покинуть проект "Ты супер!"

© Sputnik
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, почему, выступая на полуфинальном концерте третьего сезона "Ты супер!", Валерия Адлейба неожиданно для всех заявила о своем решении покинуть проект, не дойдя до финала.

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Теги:
"Ты супер!", Лера Адлейба


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