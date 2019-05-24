Такие обстоятельства: Валерия Адлейба о решении покинуть проект "Ты супер!"

О том, почему, выступая на полуфинальном концерте третьего сезона "Ты супер!", Валерия Адлейба неожиданно для всех заявила о своем решении покинуть проект, не дойдя до финала.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
О том, почему, выступая на полуфинальном концерте третьего сезона "Ты супер!", Валерия Адлейба неожиданно для всех заявила о своем решении покинуть проект, не дойдя до финала.
Автомобиль попал в аварию на Гагрской объездной дороге в пятницу 24 мая.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что уже подано порядка 2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов от жителей Донецкой народной республики.
Сочинскими таможенниками предотвращен незаконный ввоз в Россию более 200 блоков табачной продукции из Абхазии.