Такие обстоятельства: Валерия Адлейба о решении покинуть проект "Ты супер!"

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

О том, почему, выступая на полуфинальном концерте третьего сезона "Ты супер!", Валерия Адлейба неожиданно для всех заявила о своем решении покинуть проект, не дойдя до финала.