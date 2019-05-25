Актер навигатора: как живут и что чувствуют артисты дубляжа

Когда вы смотрите дублированный фильм, следуете указаниям навигатора в машине или спрашиваете у умной колонки погоду, чьи голоса вы слышите? Кто эти люди, озвучивающие для нас кино и сериалы? Чьими голосами виртуальные помощники общаются с нами? И что на самом деле стоит за профессией актера озвучивания?

Всеволод Кузнецов озвучивает Тома Круза, Брэда Питта, Киану Ривза и других актеров. А голосом Татьяны Шитовой говорит робот Алиса из Яндекса (а также Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз, Натали Портман).

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" актеры озвучивания Всеволод Кузнецов и Татьяна Шитова откровенно рассказывают о том, как по психотипу актера подбирают голос озвучки, как фильм защищают от краж на этапе дубляжа, как записывают диалоги, а также о том, может ли актер кино стать актером озвучивания. А еще объясняют, как они относятся к актерам "в кадре" и почему их раздражают просьбы произнести реплики голосами их персонажей.

Слушайте эпизод подкаста "Как вы это делаете?!" и вы узнаете, как Всеволод Кузнецов "выиграл выборы" у Владимира Зеленского, почему он не захотел встречаться с Томом Крузом, об озвучивании какого фильма жалеет Татьяна Шитова и почему она не увиделась со Скарлетт Йоханссон.

Спрашиваем актеров озвучивания Всеволода Кузнецова и Татьяну Шитову "Как вы это делаете?!" и узнаем.

Слушайте подкасты РИА Новости.