Тедеев Сева Естаевич, чудо спасения из концлагеря

Случаются моменты невозможного отчаяния, когда нечего терять, и остается молча смотреть, как твоя собственная жизнь ускользает между пальцами. Ты мысленно обнимаешь родных и друзей, и уже почти не боишься, ты твердо знаешь, что всего секунда – и тебя не станет.