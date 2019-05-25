Случаются моменты невозможного отчаяния, когда нечего терять, и остается молча смотреть, как твоя собственная жизнь ускользает между пальцами. Ты мысленно обнимаешь родных и друзей, и уже почти не боишься, ты твердо знаешь, что всего секунда – и тебя не станет.
Тедеев Сева Естаевич, чудо спасения из концлагеря
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В такие моменты все вдруг останавливается, время замирает. И вдруг ты слышишь, как вздыхает Вселенная, весь мир вокруг. И узнаешь: Победа!
Карина Кокоева рассказала невероятную историю своего деда — участника войны Севы Тедеева.