Страх незаметно для себя стать алкоголиком

Что стоит за страхом незаметно для себя стать алкоголиком? Существует ли "безопасная" норма употребления спиртных напитков? На самом ли деле алкоголизм передается детям от родителей? По каким признакам понять, что до зависимости осталась пара бокалов?
Вместе с ведущим научным сотрудником Московского научного центра наркологии Алексеем Надеждиным, психологом Станиславом Савинковым и носителем страха – баристой Мартой разбираемся, насколько полезен этот страх и почему некоторым людям лучше навсегда отказаться от спиртных напитков.
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