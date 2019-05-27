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Блогер Петровский: в Абхазии больше всего нравится, что люди отвечают за свои слова

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Видеоблогер из Крыма Виктор Петровский рассказал в эфире радио Sputnik о впечатлениях об Абхазии и людях, проживающих здесь.

"Мне нравятся здесь люди, открытые и простые. Больше всего мне в Абхазии нравится, что люди отвечают за свои слова. Они держат свое слово. Если сказали что сделают, то делают не потому, что их закон накажет", - сказал Петровский.

Он сообщил, что Абхазия прежде всего у него ассоциируется с мужчиной, который держит слово.

"Во многих регионах сейчас "треплются" и ничего не делают. Абхазия у меня также ассоциируется с вкусной кухней и лучшей природой, которую видел", - сообщил Петровский.

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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