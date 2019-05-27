Климов: новый состав Европарламента вселяет осторожный оптимизм на диалог России и ЕС

"Накануне выборов в ЕП было принято очередное решение Европарламента, носящее очевидно русофобский характер, и примечательно не то, что оно было принято, а то, что оно было принято с перевесом всего в 28 голосов. Это говорит о том, что многие представители солидных партий, которые трудно заподозрить в какой-то русофилии, они все-таки этот сдвиг электорально начали чувствовать, и изменение состава Европейского Парламента, то о котором мы сейчас говорим, статистическое, оно показывает что с ЕП, а значит, со структурами, которые будут выбраны при помощи ЕП, они могут позволить возобновить конструктивный диалог. Я не говорю о серьезном качественном переломе. Но то, что тональность этого диалога может измениться, конкретики будет больше, а следовательно возможностей принятия рациональных решений будет больше, это вселяет очень осторожный оптимизм", - сказал Климов.

Прошедшие 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. Явка оказалась рекордной за последние годы, превысив 50%. Две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили по итогам выборов традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых", что сделает процесс согласования кандидатуры нового главы Еврокомиссии более сложным и потребует формирования новых альянсов.

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