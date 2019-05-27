Еник: вопреки традиционному мнению молодежь посещает библиотеку и читает книги

Директор государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник в эфире радио Sputnik в день библиотек рассказала, насколько они сегодня востребованы.

По мнению директора молодежной библиотеки преждевременно считать, что бумажная книга изживает свой век.

"Вопреки мнению, что традиционная книга не будет пользоваться спросом, в библиотеки не будут ходить люди, я могу опровергнуть это на примере нашей библиотеки. Конечно, не скрою, что некоторое время назад был спад в связи с возникновением различных электронных ресурсов. Но сейчас молодежь сама приходит в библиотеку и объясняет нам, что не хотят потерять зрение из-за светящихся экранов. Они же нам и говорят, что ощутить вкус бумажной книги, шелушение страниц, ни с чем несравнимо это чувство", - сказала Еник.

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.