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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Тужба об "Abkhazia Open-2019"

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал о предстоящем международном шахматном турнире "Abkhazia Open-2019", который пройдет в республике летом шестнадцатый год подряд.

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Теги:
Такие обстоятельства


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