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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: блогер Виктор Петровский об Абхазии

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Видеоблогер из Крыма Виктор Петровский рассказал в эфире радио Sputnik о впечатлениях об Абхазии и людях, проживающих здесь.

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Теги:
Такие обстоятельства


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