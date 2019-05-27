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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Владимир Калинин о работе яхт-клуба "Амра"

Радио
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Какими качествами должен обладать будущий яхтсмен, рассказал тренер яхт-клуба "Амра" Владимир Калинин.

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Теги:
Такие обстоятельства


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