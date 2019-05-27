Такие обстоятельства: Владимир Калинин о работе яхт-клуба "Амра"

Какими качествами должен обладать будущий яхтсмен, рассказал тренер яхт-клуба "Амра" Владимир Калинин.
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Какими качествами должен обладать будущий яхтсмен, рассказал тренер яхт-клуба "Амра" Владимир Калинин.
Ансамбль народной песни и танца "Ерцаху" Очамчырского района отмечает 45-летие в понедельник 27 мая.
Международный день библиотек отмечается в мире 27 мая. О том, почему в Национальной библиотеке Абхазии не хватает читателей, и чем интересуются постоянные "клиенты", читайте в материале Sputnik.
МВД Италии сообщило, что Берлускони показал первый результат среди своих однопартийцев в четырех из пяти избирательных округах, в которых он решил выдвигаться в депутаты Европарламента.