Бебия о новой книге, посвященной президенту Багапш: больше всех по душе

Доктор филологических наук, заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия в эфире радио Sputnik рассказала о том, когда начала писать книгу о президенте Сергее Багапш и что она для нее значит.

"Работаю над ней с 2011 года, это моя 48 книга. Она мне ближе всех по душе. Ведь сам Сергей Васильевич был необыкновенный человек. Он был очень человечный, и книга о нем для меня особенная. Эти дни волнительные для меня, подходит кульминация, я могу сказать: "В добрый путь, новая книга!" Хочу поблагодарить редакторов книги, которая на 90 % состоит из русского текста. Это Кристиан Бжания, Татьяна Алексеева, Дмитрий Нездоровин. Редактором абхазского текста была Гунда Адзынба. Хочу сказать и о техническом редакторе Асиде Гицба, она без каких-либо упреков не раз переделывала верстку", - сказала Бебия.

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Книга "Путь мудрости и мужества" посвящена жизни и деятельности второго президента Абхазии Сергея Багапш. Презентация ее состоится сегодня в Джгерде, родном селе Багапш. Тираж книги составляет две тысячи экземпляров. Из них 1100 книг издал Кабинет Министров Абхазии, а остальные автор.