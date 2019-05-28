Саманба об участии в марафоне Elton Ultra: потерял восемь ногтей, но добежал до финиша

О своем первом опыте ультрамарафонского старта в зоне полупустыни "Elton Ultra 2019" и о том, как нелегко было преодолеть 100-километровую дистанцию, в эфире радио Sputnik Абхазии рассказал спортсмен Денис Саманба.

Главной моей целью было добежать до финиша, но все вылилось во второе место в одном из самых престижных забегов в России, сказал Саманба в эфире радио.

"Я бежал 100 километров в зоне полупустыни без остановок. Пробежал за девять с половиной часов. Мне было все равно 20 место или 50-е я займу, главное было добежать. Участников было 77, и многие из них очень долго готовились к этой дистанции, у них есть опыт ультрамарафонских стартов, и тем неожиданнее было, когда на 64 километре мне сказали, что я третий. Я не мог в это поверить. В голове не укладывалось. Я бежал постоянно оглядываясь, боясь, что меня нагонят и я потеряю третье. Я был в шоке, когда, финишировав, узнал, что я второй. До первого мне не хватило 11 минут", - отметил Саманба.

По словам Саманба, он безумно рад результату, хотя удалось это сделать с большим трудом.

"Так как это зона полупустыни, была сильная жара, я был намазан солнцезащитным кремом, но все же я обгорел, но нет ожогов. Все болит, печет, я потерял восемь ногтей. На ноги идет гигантская нагрузка, я делал где-то 17 шагов в минуту", - рассказал Саманба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputniк Абхазия.

Ультрамарафон "Elton Ultra 2019" - единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Название этого забега происходит от названия самого соленого озера Европы – Эльтон, расположенного на севере Прикаспийской низменности в Палласовском районе Волгоградской области.