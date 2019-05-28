Арбитр Комаров: эмоций на турнирах по мини-футболу в Абхазии больше, чем на российских

Арбитр из России Александр Комаров на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре в Sputnik, рассказал, чем так интересны турниры по мини-футболу в Абхазии.

Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу состоится на стадионах "Дэм" и "Совмин" с 28 мая по 10 июня. В соревновании примут участие 32 команды из разных городов и учреждений. Для проведения матчей были приглашены арбитры из России.

"Впечатления от Кубка А-Мобаила по мини-футболу очень хорошие, позитивные. Мы рады тому, что здесь создается такой массовый любительский турнир. Здесь можно сказать играют сыновья, отцы и деды. Интересно все проходит. Болельщики в восторге. Эмоции зашкаливают. Хороший накал, спортивная борьба, всех затрагивает, все хотят побеждать", - подчеркнул Комаров.

По словам Комарова, арбитрам интересно судить игры, в которых спортивная наглость зашкаливает, они пытаются выходить из ситуаций.

"Мы судим профессионально мини-футбол, Чемпионат России, Высшая лига. Когда всех ребят уже знаешь, игры проходят спокойно, не такие эмоции. Сюда же приезжаешь, здесь очень много эмоций. Спортивная страсть, наглость, доказать, что я лучший – это составляющая часть футбола, и ее никто не отменял. Но скажу честно, здесь накал посерьезнее именно с психологической точки зрения, для нас это тоже интересно, мы пытаемся выходить из ситуаций", - сказал Комаров в пресс-центре Sputnik Абхазия.