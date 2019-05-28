Рогожин о землетрясениях: для земли это то же самое, что дышать для человека

Как спрогнозировать землетрясения и уменьшить их последствия в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Евгений Рогожин.

В ночь на 28 мая 1995 года на острове Сахалин произошло землетрясение, которое полностью стерло с лица Земли поселок Нефтегорск. Оно стало самым разрушительным и смертоносным из всех известных на территории России. Под обломками зданий погибли 2040 из 3197 жителей города. Экономический ущерб составил более 2 трлн рублей. Населенный пункт было решено не восстанавливать. На его месте создали мемориальный комплекс и построили часовню с колоколом.

"Когда разрушился Советский Союз, на Россию тоже распространилась сейсмическая активизация. Началось все со Спитака. Ночью люди спали в домах, непригодных для сейсмоопасной области. Когда строили там, карта показывала, что нельзя ничего делать. Какой прогноз тут? Ночью за 10 минут скажите, что землетрясение будет? Но пока люди проснутся, оно уже произойдет. Поэтому здесь важна оценка долговременной сейсмической опасности и хорошее строительство в сейсмоопасных областях", - сказал Рогожин в эфире радио Sputnik.

Он сообщил, что есть периоды сильных активизаций и относительных затиший землетрясений.

"Недавно мы оценили сейсмическую активизацию по всей земле на протяжении конца 19-го, 20-го, и начала 21-го века. Выяснилось, что конец ХIХ начало ХХ века по всей земле была активизация. Серия землетрясений длилась порядка 30 лет. Затем настал период относительного затишья. В 50-60гг была опять целая серия землетрясений. Опять примерно 20-25 лет была дикая активизация. И следующая активизация началась в конце ХХ начало ХХI века и еще длится по сей день",- сообщил ученый.

По его словам, землетрясения – это совершенно нормальный процесс земли.

"Это примерно, как человек дышит. Когда в земле накапливается напряжение, она разряжается", - отметил Рогожин.