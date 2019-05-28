Такие обстоятельства: Юлия Еник о библиотеках

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA состоится 1 июня в республике Арцах (Нагорный Карабах – ред.), финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.

Минтранс России отметил, что постановлением правительства, предусмотрено частичное субсидирование из бюджета перевозок пассажиров в Абхазию и в обратном направлении, однако на 2019 год в бюджете средств на эти цели нет.