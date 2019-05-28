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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Юлия Еник о библиотеках

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Директор государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник в эфире радио Sputnik в день библиотек рассказала, насколько они сегодня востребованы.

Теги:
Такие обстоятельства


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