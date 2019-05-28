Такие обстоятельства: Юлия Еник о библиотеках

Директор государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник в эфире радио Sputnik в день библиотек рассказала, насколько они сегодня востребованы.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
Директор государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник в эфире радио Sputnik в день библиотек рассказала, насколько они сегодня востребованы.
Церемония открытия чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA состоится 1 июня в республике Арцах (Нагорный Карабах – ред.), финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.
Минтранс России отметил, что постановлением правительства, предусмотрено частичное субсидирование из бюджета перевозок пассажиров в Абхазию и в обратном направлении, однако на 2019 год в бюджете средств на эти цели нет.
Всеобщая диспансеризация проходит во всех районах Абхазии с 5 апреля и завершится 9 июня в Гагрском районе.