Смыр о филологии: интерес среди молодежи падает, а востребованность в обществе растет

Преподаватель Абхазского государственного университета Нина Смыр в эфире радио Sputnik рассказала о том, что студенты, обучающиеся на филологическом факультете, могут в наше время без сложностей трудоустроиться.

По мнению преподавателя, молодые люди при выборе профессии недостаточно осведомлены о том, какие возможности открывает перед ними филология.

"Интерес к филологии падает везде, в том числе и в России. Были проведены исследования, которые выявили, что молодые недостаточно ориентированы на эту профессию. Но здесь интересный момент, что в обществе эта профессия достаточно востребована. Можно быть репетитором русского языка, редактором в информационных областях, на сайтах. Везде нужны базовые знания по любому языку. Видимо, молодые недостаточно осведомлены, где им это может пригодиться. Нет четко расписанного механизма карьерного роста, ясных перспектив. Но это хорошая специальность для того, чтобы устроиться в жизни", - сказала Смыр.

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.