Такие обстоятельства: Нина Смыр о профессии филолога

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 23 апреля 2019 года подписал распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка. О том, что подразумевает этот документ и какая работа проводится по его исполнению, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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