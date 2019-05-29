Такие обстоятельства: Нина Смыр о профессии филолога

Преподаватель Абхазского государственного университета Нина Смыр в эфире радио Sputnik рассказала о профессии филолога.
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
Преподаватель Абхазского государственного университета Нина Смыр в эфире радио Sputnik рассказала о профессии филолога.
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба 23 апреля 2019 года подписал распоряжение о мероприятиях по развитию государственного языка. О том, что подразумевает этот документ и какая работа проводится по его исполнению, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Выборы президента Республики Абхазия состоятся 25 августа 2019 года.
Обвинительный приговор в отношении гражданина Абхазии, задержанного в сентябре за перевоз наркотиков через государственную границу, вступит в силу 26 ноября.