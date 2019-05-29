Кичба о Сергее Багапш: присущая ему решительность проявилась в карьере политика

Второй президент Абхазии Сергей Багапш умер 29 мая 2011 года на 63 году жизни.

"Восьмая годовщина со дня смерти молодого, начинающего политика, который столько сделал для нашей страны в последние годы своей жизни – это скорбный день. Это и признание нашей родины. На международной арене его имя как-то засверкало. И когда он многое еще мог сделать, его жизнь, к сожалению, оборвалась так нелепо", - сказала Гули Кичба.

© Foto / Владимир Попов Таким его не знали: уникальные подробности из жизни Сергея Багапш

В одном классе с Сергеем Багапш она проучилась 10 лет .

"Школьную, классную дружбу мы пронесли до конца. Не могу выделить Сергея отдельно, это уже потом он формировался как личность, у нас в классе все мальчики были звездными: такой харизматичный Якуб Лакоба, наш посол Абхазии Игорь Ахба, Гудиса Дзидзария, Заур Миквабия. Сергей Багапш в классе отличался, конечно, как лидер. Он играл в баскетбол, сразу стал капитаном школьной команды, потом капитаном команды Абхазии, отстаивал честь нашей страны в Тбилиси, где всегда мы шли очко в очко, никогда нам не давали первые места. Был такой эпизод, когда он забросил трехочковый мяч в корзину, но судья его не засчитал. Естественно, был большой скандал. Сергей, долго не думая, взял этот мяч и - в судью, судья упал в обморок. Багапш хотели дисквалифицировать, но все сидящие на стадионе спортивные болельщики скандировали, что он был прав. То есть, когда было надо, он был очень решительным. Потом это проявилось в его карьере", - вспоминает Гули Кичба.

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