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Гули Кичба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кичба о Сергее Багапш: присущая ему решительность проявилась в карьере политика

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Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба в эфире радио Sputnik вспоминает о своем однокласснике, втором президенте Абхазии Сергее Багапш.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш умер 29 мая 2011 года на 63 году жизни. 

"Восьмая годовщина со дня смерти молодого, начинающего политика, который столько сделал для нашей страны в последние годы своей жизни – это скорбный день. Это и признание нашей родины. На международной арене его имя как-то засверкало. И когда он многое еще мог сделать, его жизнь, к сожалению, оборвалась так нелепо", - сказала Гули Кичба.

© Foto / Владимир Попов
Таким его не знали: уникальные подробности из жизни Сергея Багапш

В одном классе с Сергеем Багапш она проучилась 10 лет .

"Школьную, классную дружбу мы пронесли до конца. Не могу выделить Сергея отдельно, это уже потом он формировался как личность, у нас в классе все мальчики были звездными: такой харизматичный Якуб Лакоба, наш посол Абхазии Игорь Ахба, Гудиса Дзидзария, Заур Миквабия. Сергей Багапш в классе отличался, конечно, как лидер. Он играл в баскетбол, сразу стал капитаном школьной команды, потом капитаном команды Абхазии, отстаивал честь нашей страны в Тбилиси, где всегда мы шли очко в очко, никогда нам не давали первые места. Был такой эпизод, когда он забросил трехочковый мяч в корзину, но судья его не засчитал. Естественно, был большой скандал. Сергей, долго не думая, взял этот мяч и - в судью, судья упал в обморок. Багапш хотели дисквалифицировать, но все сидящие на стадионе спортивные болельщики скандировали, что он был прав. То есть, когда было надо, он был очень решительным. Потом это проявилось в  его карьере", - вспоминает Гули Кичба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Сергей Багапш, Гули Кичба


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