Алшундба: создание абхазо-сирийского комитета на завершающем этапе

Ровно год назад 29 мая 2018 года Абхазия и Сирия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сирия - Абхазия: год со дня признания

"Договор о сотрудничестве – это базовый документ, подписанный между президентом Абхазии и Сирийской Арабской Республикой, и он является фундаментом для взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности наших государств. В целях осуществления пунктов этого договора были подписаны различные соглашения, в том числе соглашение о создании совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому научному, техническому и культурному сотрудничеству. Данные соглашения как раз и будут регулировать дальнейшие взаимоотношения между государствами. Также постоянно проходят встречи на уровне министерств и других ведомств", - напомнил дипломат.

Он также сообщил, что на данном этапе создание совместного абхазо-сирийского комитета находится на завершающем этапе.

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