Даниелян: в Нагорном Карабахе чувствуется приближение чемпионата ConIFA

Чемпионат Европы по версии ConIFA состоится в Республике Нагорный Карабах с 1 по 9 июня.
Заместитель министра науки, образования и спорта Республики Арцах Ашот Даниелян рассказал о подготовке к предстоящему турниру.
"В последние шесть-восемь месяцев усердно занимались подготовкой к турниру. Мы будем принимать каждую команду-участника чемпионата тепло, потому что мы гостеприимный народ. Все стадионы, на которых пройдут матчи, были реконструированы, чтобы они соответствовали международным стандартам. При въезде в город висят приветственные баннеры на языках команд-участников чемпионата. По всей республике можно увидеть рекламные щиты, посвященные чемпионату Европы ConIFA-2019. Народ заинтересован в чемпионате, чтобы поучаствовать, посмотреть, потому что такое масштабное мероприятие в Нагорном Карабахе проводится впервые за всю его историю", - рассказал Ашот Даниелян.
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Утром 30 мая Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в чемпионате Европы ConIFA-2019.
Церемония открытия турнира состоится 1 июня. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.