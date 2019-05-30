Даниелян: в Нагорном Карабахе чувствуется приближение чемпионата ConIFA

О готовности Республики Нагорный Карабах к проведению чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра образования, культуры и спорта принимающей стороны Ашот Даниелян.

Чемпионат Европы по версии ConIFA состоится в Республике Нагорный Карабах с 1 по 9 июня.

Заместитель министра науки, образования и спорта Республики Арцах Ашот Даниелян рассказал о подготовке к предстоящему турниру.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в ЧЕ ConIFA-2019

"В последние шесть-восемь месяцев усердно занимались подготовкой к турниру. Мы будем принимать каждую команду-участника чемпионата тепло, потому что мы гостеприимный народ. Все стадионы, на которых пройдут матчи, были реконструированы, чтобы они соответствовали международным стандартам. При въезде в город висят приветственные баннеры на языках команд-участников чемпионата. По всей республике можно увидеть рекламные щиты, посвященные чемпионату Европы ConIFA-2019. Народ заинтересован в чемпионате, чтобы поучаствовать, посмотреть, потому что такое масштабное мероприятие в Нагорном Карабахе проводится впервые за всю его историю", - рассказал Ашот Даниелян.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Утром 30 мая Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в чемпионате Европы ConIFA-2019.

Церемония открытия турнира состоится 1 июня. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.