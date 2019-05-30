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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Гули Кичба о Сергее Багапш

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба в эфире радио Sputnik вспоминает о своем однокласснике, втором президенте Абхазии Сергее Багапш.

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Теги:
Сергей Багапш, Гули Кичба


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