Такие обстоятельства: Мактина Джинджолия об акции "Добрый картофель"

Акция фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме, в сети ресторанов "А-бургер", в субботу 1 июня
Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.
Акция фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме, в сети ресторанов "А-бургер", в субботу 1 июня
Укладка нового дорожного полотна на улице Дагестанской в Сухуме обошлась бюджету республики в пять с половиной миллионов рублей.
В центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 30 мая по 2 июня будет проходить XXI Международный фестиваль "Интермузей", который объединяет более 400 музеев из России и других стран.
Еврокомиссия обнародовала в среду ежегодный доклад, в котором отмечается, что Турция, которая формально остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, "серьезно отступив" от базовых принципов.