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Такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Мактина Джинджолия об акции "Добрый картофель"

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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Акция фонда "Ашана" "Праздник детства. Добрый картофель" пройдет в Сухуме, в сети ресторанов "А-бургер", в субботу 1 июня

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Теги:
Культурно-благотворительный фонд "Ашана"


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