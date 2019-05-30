Такие обстоятельства: Мактина Джинджолия об акции "Добрый картофель"

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Ремонт улицы Дагестанской в Сухуме завершен, но бетон залили не везде Укладка нового дорожного полотна на улице Дагестанской в Сухуме обошлась бюджету республики в пять с половиной миллионов рублей. 99

Павильон музея Дмитрия Гулиа открылся в ЦВЗ Москвы В центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 30 мая по 2 июня будет проходить XXI Международный фестиваль "Интермузей", который объединяет более 400 музеев из России и других стран. 31