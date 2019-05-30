21:07 30 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.06
  • EUR72.42
Поиск
Такие обстоятельства
© Sputnik

Такие обстоятельства: о трудоустройстве детей из малообеспеченных семей

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Благотворительная организация "Киараз" запустила программу помощи при трудоустройстве детей и подростков из малоимущих семей. В эфире радио Sputnik Абхазия куратор благотворительной организации по вопросам образования и трудоустройства Астанда Голандзия и врач, предприниматель Расим Миквабия рассказали, как возникла идея помогать нуждающимся детям.

"Самая наша большая задача – научить их быть коммуникабельными, потому что, я уверен, в будущем им это пригодится в любом деле. Чем больше мы с ними работаем, тем лучше они раскрываются. В будущем, елси все получится, с этими детьми и их родителями будем создавать такие рабочие места, которые смогут приносить "Киараз" деньги, которые будут направлены на учебу", - рассказал Миквабия.

В планах Расима Миквабия в ближайшее время организовать дело, которое позволит трудоустроить 150 человек.

Теги:
Такие обстоятельства


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Восхождение по костям: путь к вершине Эвереста
В компании легенды: космонавты вышли в открытый космос с фотографией Леонова
Случаи давления на российские СМИ в странах Балтии

Соцсети

Sputnikabkhazia