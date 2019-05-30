Такие обстоятельства: о трудоустройстве детей из малообеспеченных семей

Благотворительная организация "Киараз" запустила программу помощи при трудоустройстве детей и подростков из малоимущих семей. В эфире радио Sputnik Абхазия куратор благотворительной организации по вопросам образования и трудоустройства Астанда Голандзия и врач, предприниматель Расим Миквабия рассказали, как возникла идея помогать нуждающимся детям.

"Самая наша большая задача – научить их быть коммуникабельными, потому что, я уверен, в будущем им это пригодится в любом деле. Чем больше мы с ними работаем, тем лучше они раскрываются. В будущем, елси все получится, с этими детьми и их родителями будем создавать такие рабочие места, которые смогут приносить "Киараз" деньги, которые будут направлены на учебу", - рассказал Миквабия.

В планах Расима Миквабия в ближайшее время организовать дело, которое позволит трудоустроить 150 человек.