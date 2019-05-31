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Батал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чежия о бое за титул чемпиона мира: таких боев еще у меня не было

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Абхазский боксер Батал Чежия рассказал в интервью Sputnik о бое, который он проведет в Великобритании.

Абхазский боксер Батал Чежия 29 июня проведет бой за звание чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Соперник Батала Чежия в этом поединке словак Владимир Белужский.
"Подготовку к бою прохожу больше месяца в Москве, все идет хорошо, уже начали проводить спарринги. 22 июня летим в Англию, чтобы успеть пройти акклиматизацию, 28 состоится взвешивание. Бой пройдет в средней весовой категории до 76 килограммов, настрой у меня хороший, думаю только о победе", - сказал Чежия.

Он заметил, что соперник у него достаточно сильный.

"Из шести побед пять он выиграл досрочно, поэтому он достаточно хороший спортсмен, проходит подготовку в Ирландии.

У меня это первый бой за титул чемпиона мира, таких серьезных поединков до этого не было", - заметил боксер.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Он уже провел девять боев на профессиональном ринге. Во всех боях Чежия одержал победу.



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