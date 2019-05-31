Миквабия о трудоустройстве детей: лучше не давать денег, а учить их зарабатывать

Благотворительная организация "Киараз" запустила программу помощи при трудоустройстве детей и подростков из малоимущих семей. Одним из тех, кто присоединился к этой акции, стал врач-травматолог, директор фирмы "Rossi" Расим Миквабия.

"У них очень большая проблема с коммуникациями, они не могут просто подойти к человеку и что-то объяснить. Наша задача состоит в том, чтобы обучить этих детей. Понятно, что цель благотворительной организации "Киараз" в том, чтобы дать им работу, а мне стало интересно сделать что-то большее. У меня есть много новых проектов, которые я пока не хочу озвучивать, но там нам нужно будет много молодых сотрудников. И самая наша большая задача – научить их быть коммуникабельными, потому что, я уверен, в будущем им это пригодится в любом деле. Чем больше мы с ними работаем, тем лучше они раскрываются. В будущем, если все получится, с этими детьми и их родителями, будем создавать такие рабочие места, которые смогут приносить "Киаразу" деньги, которые будут направлены на учебу", - рассказал Миквабия.

Расим Миквабия вспоминает, что идея помогать детям из малоимущих семей Абхазии появилась зимой, когда он принимал участие в новогодней благотворительной акции.

"Я многими вещами тогда был недоволен. "Киараз" много помогает и вещами, и бытовой техникой, и финансами, но я заметил, что многие, кому они помогают, начинают к этому привыкать", - сказал Миквабия.

В планах Расима Миквабия в ближайшее время организовать дело, которое позволит трудоустроить 150 человек.

Перед ним стоит задача, чтобы каждый мог заработать деньги, чтобы подопечным "Киараз" это было интересно.

"Считаю, что лучше я научу ребенка, как заработать деньги, как подойти к человеку, как познакомиться, как уверенно решить свои вопросы", - отмечает собеседник.

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