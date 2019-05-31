Дополнительное время: о прибытии сборной Абхазии в Нагорный Карабах

Постоянный ведущий рубрики "Дополнительное время: мир футбола ConIFA", пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия вместе с футбольной сборной республики в четверг добрался до Нагорного Карабаха. Как он рассказал своему соведущему Лаше Когония в эфире радио Sputnik, дорога до места проведения чемпионата Европы по версии ConIFA оказалась трудной, но Нагорный Карабах встретил тепло и очень достойно.

О том, как молодые игроки команды будут восстанавливаться после переезда, в интервью Sputnik рассказал врач сборной Владимир Тихоненко.

Чемпионат Европы по версии ConIFA состоится в Республике Нагорный Карабах с 1 по 9 июня.

Церемония открытия турнира состоится 1 июня. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.