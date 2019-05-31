Ануа: Абхазии нужен антитабачный закон

Во всемирный день отказа от курения главный нарколог страны Ирма Ануа в эфире радио Sputnik сказала, что в Абхазии нужно запрещать курить в общественных местах.

В общественных местах, рядом со школами, с больницами нельзя курить сигареты, считает Ануа.

"Антитабачный закон позволит курильщику сократить количество употребляемых сигарет в день. Но самое главное, что хотя бы пассивный курильщик не будут страдать от того, что другие курят сигареты. В наших ресторанах и кафе невозможно сидеть, потому что стоит дым столбом. Вообще у курящих людей есть такой эгоизм, когда они даже при своих маленьких детях могут достать сигарету и покурить, потому что им этого хочется. В России антитабачный закон уже действует, и даже, как простой обыватель, могу сказать, что приятно ходить по городу, стоять на остановках. Раньше это куча курящих людей, окурки, сигареты - все валялось. Теперь такого нет, чтобы повально все везде курили, " - сказала Ануа.

По словам главного нарколога страны, Абхазии нужен антитабачный закон.

"Нужно принять закон, и чтобы людей штрафовали за нарушение закона. Это все заработает. Я считаю, что обязательно, как и в других странах, нужно убрать сигареты из наших общественных мест", – сказала Ануа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.