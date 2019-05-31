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Беслан Гублия
© Foto / Федерация футбола Абхазии

Гублия: проблем с адаптацией у футбольной сборной Абхазии в Степанакерте нет

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Темы:
ConIFA-2019 (36)
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Помощник главного тренера сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия в эфире радио Sputnik рассказал, как проходит адаптация национальной команды в Нагорном Карабахе.

Чемпионат Европы по версии ConIFA пройдет в Республике Нагорный Карабах с 1 по 9 июня.
"Путь до Нагорного Карабаха был тяжелым, сутки мы провели в дороге, но время для адаптации у нас есть. Сегодня у нас была первая тренировка, тонизирующая. Еще в запасе один день, этого вполне достаточно, чтобы прийти в себя", - сказал Губия.

По словам помощника главного тренера сборной Абхазии, в Нагорном Карабахе есть все условия для тренировок и для проведения чемпионата Европы.   
"Здесь футбольное поле меньше, чем у нас на республиканском стадионе и на стадионе "Динамо" в Сухуме, но я не думаю, что это может повлиять на игру нашей сборной", - сказал Гублия.

Сборная Абхазии 2 июня в первой игре чемпионата померится силами с Чамерией. Церемония открытия турнира состоится 1 июня в республике Нагорный Карабах. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Темы:
ConIFA-2019 (36)


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