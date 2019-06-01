Свободные и подвижные. Как запомнить коварные русские ударения

Слушайте и говорите правильно.
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Выучив четверостишие "Фено́мен звони́т по среда́м, Приня́в догово́р по года́м, Он о́тдал экспе́ртам эско́рта Хода́тайство аэропо́рта", вы избежите ошибок в постановке ударений сразу в 11 "сложных" словах. Что делать с остальными? Запомнить и другие стихи, где ударение в сложных словах стоит правильно ритмически.
Слушайте и говорите правильно.
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Для подопечных Благотворительной организации "Киараз" провели экскурсию на Красной поляне, в День защиты детей 1 июня они побывают в сочинском парке "Ривьера".
Церемония открытия чемпионата Европы ConIFA-2019 пройдет в субботу 1 июня в Степанакерте.
Чемпионат Европы под эгидой ConIFA, в котором участвует сборная Абхазии по футболу, проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.