Итоги: российская премьер-лига и чемпионат мира по хоккею

Почему футбол в РПЛ все так же малоинтересен с точки зрения качества игры? Зачем расширять лигу, если и в нынешнем формате классных игроков и толковых тренеров очевидно не хватает? Почему суперзвезды, приехавшие играть за Россию на ЧМ по хоккею, не победили? И зачем нужен такой состав, если количество звезд не переходит в качество результата?