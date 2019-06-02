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Итоги: российская премьер-лига и чемпионат мира по хоккею

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Почему футбол в РПЛ все так же малоинтересен с точки зрения качества игры? Зачем расширять лигу, если и в нынешнем формате классных игроков и толковых тренеров очевидно не хватает? Почему суперзвезды, приехавшие играть за Россию на ЧМ по хоккею, не победили? И зачем нужен такой состав, если количество звезд не переходит в качество результата?

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