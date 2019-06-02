Итоги: российская премьер-лига и чемпионат мира по хоккею

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Почему футбол в РПЛ все так же малоинтересен с точки зрения качества игры? Зачем расширять лигу, если и в нынешнем формате классных игроков и толковых тренеров очевидно не хватает? Почему суперзвезды, приехавшие играть за Россию на ЧМ по хоккею, не победили? И зачем нужен такой состав, если количество звезд не переходит в качество результата?
Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач получил травму во время тренировки в Степанакерте в преддверии первой игры национальной сборной на Чемпионате Европы ConIFA-2019.
Священный для мусульман месяц Рамадан – очищение души и тела – начался 6 мая и завершится в первых числах июня. О том, как завершают мусульмане свой пост, от каких мыслей и поступков они должны воздерживаться и что по этому поводу советуют медики, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходит с 1 по 9 июня в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.