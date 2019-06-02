Известные танковые сражения. Первые танковые бои ХХ века

"Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны."
"На Западном фронте без перемен"
Эрих Мария Ремарк
Есть мнение, что танк появился на свет как средство преодоления так называемого "окопного" кризиса в Первой мировой войне. Вооруженная бронированная машина действительно переломила ситуацию, но сама ее концепция создавалась задолго до большой войны. Одними из главных и показательных событий того времени, где танки стали решающей боевой силой, стали битва при Камбрэ, бой у Виллер-Бретонне и сражение у Суассона.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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