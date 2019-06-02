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Танки

Известные танковые сражения. Первые танковые бои ХХ века

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Битва при Камбрэ, бой у Виллер-Бретоннё и сражение у Суассона. Как главная новинка военной техники повлияла не только на положение сторон в Первой мировой, но и изменила ход истории, став важнейшей боевой единицей на ближайшие сто лет.

"Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны."
"На Западном фронте без перемен"
Эрих Мария Ремарк

Есть мнение, что танк появился на свет как средство преодоления так называемого "окопного" кризиса в Первой мировой войне. Вооруженная бронированная машина действительно переломила ситуацию, но сама ее концепция создавалась задолго до большой войны. Одними из главных и показательных событий того времени, где танки стали решающей боевой силой, стали битва при Камбрэ, бой у Виллер-Бретонне и сражение у Суассона.

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm

Слушайте подкасты РИА Новости.



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