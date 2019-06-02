"Красная машина" увязла в финском болоте

За последнюю неделю в мире произошло немало важного: и выборы в Европарламент, и легкая паника вокруг телефонов "Хуавэй", и на Эвересте люди гибнут. Но, наверное, ни за одним событием не следили так напряженно, как за Чемпионатом мира по хоккею. О важности командного духа говорят Алексей Дубосарский и Яна Наумова.

Россия числилась одним из претендентов на победу, особенно после прошлогоднего олимпийского золота Пхёнчхана. И сначала Красная машина неслась вперед на всех парах! 5:2 против Норвегии. 10:0 противИталии! 3:0 против Швейцарии. 4:3 против США. 7:4 против Швеции – это была бойня, не просто мучительно, а настоящий кошмар, как выразилсяшведский спортивный обозреватель.

И вот "Красная машина" забуксовала и накрепко увязла – и где бы вы думали? В финском болоте!

Финнов еще до начала ЧМ списали со счетов: никаких игроков НХЛ, никаких звезд – сплошь домашняя лига без опыта Чемпионатов мира. Шведы дразнили их беззубыми львами – пока "Львы" не зарычали, превратив "Тре крунур" в "Трех дурачков".

Но кто мог поверить, что не звездные россияне, а именно финские "Львы" в финале выйдут на лед против канадцев и разгромят их без всяких проблем?

Что есть у финнов такого, чего нет у российских хоккеистов?

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