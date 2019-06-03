Миквабия о круизе на "Князе Владмире": как будто нахожусь дома

Своими впечатлениями от путешествия на круизном лайнере "Князь Владимир" в эфире радио Sputnik Абхазия поделился начальник отдела стратегического и территориального развития Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия.

Межведомственная делегация из Абхазии отправилась в поездку из Сочи в Севастополь на круизном лайнере "Князь Владимир" в воскресенье 2 июня. Среди тех, кто путешествует по Черному морю, находится начальник отдела стратегического и территориального развития Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия.

В интервью Sputnik он признался, что впервые путешествует на круизном лайнере.

"Это первый для меня опыт и впечатления исключительно положительное – восторг. Больше всего, что нас поразило – отношение экипажа к гостям. Ощущение такое, что мы у себя дома. Очень приятная атмосфера и, честно говоря, я бы еще раз прокатился бы на этом лайнере", - поделился Миквабия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" пролегает через порты Сочи, Новороссийска, Ялты, Севастополя. В абхазскую делегацию вошли представители Минэкономики, МИД, Погрануправления, ГТК Абхазии, Национальной туристической компании.