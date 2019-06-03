Лосева рассказала, почему пока не действует "единый билет" в Абхазию

Пресс-секретарь Единой транспортной компании Елена Лосева в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, что услуга Единый билет в направлении Абхазии была востребована у туристов в летний период.

Министерство транспорта России обратилось к правительству с просьбой предоставить субсидии Единой транспортной дирекции для перевозки пассажиров из Сочи в Абхазию в нынешнем курортном сезоне.

Субсидии помогут возместить часть затрат на организацию туристических перевозок в прямом смешанном сообщении на воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в Республику Абхазия в обоих направлениях.

"Услуга единый билет по перевозке пассажиров в Абхазию действовала в прошлом году, и показала востребованность этой услуги. Несмотря на то, что не было никакой рекламы, было перевезено две с половиной тысячи пассажиров. Услуга действовала с июня по сентябрь. Пассажиры, которые путешествуют на поезде или самолете до Сочи, из любого города России могут приобрести дополнительный билет на автобус к имеющемуся железнодорожному или авиационному. Таким образом, они могут доехать до пяти городов в Абхазии и обратно.

Если в правительстве поймут, что данная услуга интересна, то решится вопрос субсидий. У нас все готово для того, чтобы возобновить эти перевозки в Абхазию", - сообщила Лосева.

Она рассказала, что стоимость перевозок, в случае положительного ответа на субсидии, не изменится.

Стоимость проезда из Сочи в Гагру составит 380 рублей, в Пицунду- 420, в Гудауту – 460, в Новый Афон -520, в Сухум- 560 рублей.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.