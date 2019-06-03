Хинтба о пьесе "Визит старой дамы": не по себе от степени узнаваемости "абхазского сюжета"

"Во-первых, это гениальная пьеса. Пьеса, о которой мечтает любой театр, роли, о которых мечтают все актеры. В ней несколько тем, которые сохраняют свою актуальность уже на протяжении 60-70 лет, более того, их актуальность только возрастает. Сегодня, когда мы читаем пьесу применительно к абхазским реалиям, то становится просто не по себе от степени узнаваемости сюжетов, идеи и мысли, насколько эта пьеса обладает интерпретирующей способностью применительно к сегодняшнему дню. Очень хочу, чтобы наши граждане, жители Абхазии, знали о том, что есть великий писатель Фридрих Дюрренматт. Может они, восхитившись драматургией, прочтут и другие его произведения. Дюрренматт, на мой взгляд, - один из символов хорошего вкуса в литературе ХХ века", - сказал Хинтба.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Премьера спектакля "Визит старой дамы" пройдет в Русском драматическом театре 6 и 7 июня.