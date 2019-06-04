Смыр о Кубке А-Мобаила по мини-футболу: единственный серьезный турнир для любителей

О том, какое значение играет для любителей футбола в Абхазии Кубок А-Мобаил по мини-футболу, который в этом году проходит в шестой раз, сообщил в эфире радио Sputnik один из организаторов турнира, руководитель отдела Digital-маркетинга компании А-Мобаил Азамат Смыр.

В Кубке А-Мобаил по мини-футболу завершился групповой этап, игры 1/8 финала состоятся 4 июня.

"Турнир по сравнению с прошлым годом улучшился в классе. Многие команды в прошлом году увидели, что мы очень серьезно подошли к дисциплине, и поэтому на этот раз никаких стычек, столкновений практически не было, были лишь микроэпизоды, но команды осознавали, что могут потерять возможность участвовать в турнире в следующем году и останавливали своих игроков. Видно, что турнир стал обретать в жизни любительского футбола все большую значимость, очень много команд понимают, что Кубок А-Мобаил – это практически единственный очень серьезный турнир в году, поэтому много команд целый год готовятся именно к этому турниру", - рассказал Смыр.

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Шестой турнир Кубка А-Мобаил по мини-футболу проходит на стадионах "Дэм" и "Совмин", соревнования начались 28 мая и завершатся 10 июня.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер шестого турнира "Кубок А-Мобаил по мини-футболу".